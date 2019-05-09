Создание уникальных текстов: помощь программ антиплагиата

Сегодня к написанию текстов, особенно тех, что размещаются в интернете или создаются в рамках обучения в высших учебных заведениях, предъявляются повышенные требования.

Речь идет о соблюдении многих составляющих, среди которых на первом месте находится степень уникальности материала. При заимствовании даже отдельных фраз подобный контент для сайтов оказывает «медвежью услугу» и не позволяет решать задачи по продвижению в сети. Чтобы избежать подобных проблем, следует просто грамотно подходить к написанию материалов любого характера. И здесь не стоит полагаться на собственную способность формировать уникальный контент, имеет смысл обеспечивать себе надежную поддержку за счет использования специальных инструментов. Такие программы, как Антиплагиат, позволяют практически мгновенно узнать о наличии фрагментов, которым следует подыскать замену. Пользоваться подобными сервисами удобно и просто.

Проверку на плагиат можно сегодня проводить как посредством десктоповых версий, так и в режиме онлайн: оба варианта могут быть приготовлены в рамках одной программы. Второй способ оказывается более удобным, поскольку не предусматривает предварительное скачивание продукта к себе на компьютер и регулярное его обновление до самой последней версии. К слову, сервисы часто получают серьезные преобразования для еще более эффективного решения стоящих задач.

Для проверки текста в режиме онлайн достаточно скопировать написанное и поместить его в приготовленную форму. После нажатия специальной кнопки система начинает мониторинг буквально всего виртуального пространства на предмет поиска совпадений отдельных фраз. Обмануть сервисы путем замены букв различных алфавитов, включения видимых и невидимых символов, использования специальных программ – нереально. Сегодня разработаны и постоянно улучшаются особые умные алгоритмы, остается лишь добросовестно подходить к написанию материалов.

При выявлении степени уникальности применяются алгоритмы шинглов, лексических совпадений, псевдоуникализации. Сама статья разбивается при этом на множество фраз, для каждой из которых проходит тщательный мониторинг. Размеры текстов могут быть самыми разнообразными, вплоть до 100 тыс. символов: от количества знаков во многом зависит время получения конечного результата с предоставлением процентов уникальности, рерайта и источников совпадений.

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