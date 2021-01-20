Создано предотвращающее тяжелую инфекцию коронавируса лекарство

Исследователи Медицинского центра Университета Раша в США сконструировали молекулу, которая предотвращает развитие COVID-19 при заражении коронавирусом SARS-CoV-2.

Результаты тестирования на мышах показали, что искусственный пептид снижает температуру, защищает легкие, улучшает функции сердца и предотвращает цитокиновый шторм. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Neuroimmune Pharmacology. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Лента.ру.

Известно, что коронавирус связывается с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) для проникновения в клетку. Чтобы предотвратить заражение клетки ученые сконструировали гексапептид (AIDS-пептид), который соответствует ACE2-связывающему домену в коронавирусном S-белке. Эта молекула ингибирует ассоциацию между коронавирусным S-белком и ACE2, при этом не вызывает подавления иммунной системы, но зато предотвращает выработку цитокинов, которая может привести к цитокиновому шторму.

По словам ученых, хотя вакцина доступна, COVID-19 потенциально может трансформироваться в сезонное и условно-патогенное явление, подобное гриппу, от которого в США ежегодно умирает от 40 до 50 тысяч человек. Поэтому необходимо разработать лекарственные препараты, которые уменьшают воспаление, связанное с SARS-CoV-2, а также предотвращает нарушения в дыхательной и сердечно-сосудистой системе.