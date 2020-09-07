Создатель вакцины спрогнозировал победу над COVID-19

Россия может преодолеть пандемию коронавирусной инфекции к лету 2021 года с помощью вакцинации большей части населения страны.

Об этом заявил директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, пишут "Известия".

Он уточнил, что если задействовать все имеющиеся мощности, за год можно произвести 80 млн доз вакцины.

"И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции", – сказал глава Института им. Гамалеи.

Гинцбург уточнил, что на площадке института будет производиться 600-700 тысяч доз вакцины в месяц, а площадки "Биннофарм", "Р-Фарм" и "Генериум" в совокупности смогут выпускать около 5 млн вакцин.

По словам специалиста, "у нас будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем, пока не начнется массовая вакцинация".