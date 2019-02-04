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Новости. Общество
18:00, 04 Февраля 2019
фото: фотокарелия.рф

Сожженной в Карелии Успенской церкви посвятили фотовыставку

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Фотовыставка, посвященная утраченной Успенской церкви, откроется в Национальной библиотеке, сообщили в Минкультуры Карелии.

В четверг 7 февраля в 16.00 в Национальной библиотеке Карелии состоится торжественное открытие выставки работ карельских художников, посвященной памяти Успенской церкви.

С 1774 года церковь Успения возвышалась на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-Губу Онежского озера. Это территория бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога.

Успенская церковь являлась выдающимся памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы.

Не одно столетие было за ее плечами, но не угасал интерес к ней как объекту культурного наследия и религиозного культа.

Неоднократно силами активистов были инициированы работы, направленные на сохранение этого уникального архитектурного памятника с неповторимым внутренним убранством.

В выставке, посвященной памяти Успенской церкви, утраченной в 2018 году, приняли участие известные карельские художники: Владимир Лобанов, Валентин Чекмасов, Борис Акбулатов, Валерий Кошелев, Владимир Баландин, Александр Каштанов, Олег Юнтунен, Бадри Топурия, Нелли Григорьева.

Выставка "Осиротевший берег" будет работать с 7 по 28 февраля.

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Комментарии

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кир
2019-02-04 18:06:59
Что имеем - не храним, потерявши - плачем.
Мизантроп
2019-02-04 19:22:00
кир, Хе-хе-хе.... К вопросу, что большевики все взорвали и разрушили.
Запомните, убогие, большевики уничтожали только те церкви где было гнездо белогвардейской сволочи. Или не вписывалось в культурный контекст, это я про ХСС.
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