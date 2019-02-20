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Новости. Общество
09:51, 20 Февраля 2019
фото: Игорь Новокшонов и Алексей Никитин, "Столица на Онего"

Сознавшийся в получении взяток Никитин считает, что был бы полезен обществу

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Бывший начальник Управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин выступил в городском суде Петрозаводска с последним словом.

"Самое главное, что я хотел донести в ходе судебного разбирательства, это то, что я не пытался оправдаться или оправдать какие-то свои действия. Тем более, что я не хочу ни на кого перекладывать свою ответственность за свои поступки. Я взрослый человек, и понимаю, что за содеянное мною придётся отвечать мне. Я прошу суд принять во внимание не только степень тяжести совершенных мною преступлений, но и то, что я сделал потом. Что я искренне раскаиваюсь на словах и на деле", - сказал Алексей Никитин в последнем слове.

"Я выполнил в рамках своего досудебного соглашения все, что обещал. Это гораздо больше, чем то, что было оговорено. И надеюсь, что все это стало понятно суду. Я прошу суд принять во внимание то, как мое наказание отразится на моей семье, особенно на моем сыне, который очень нуждается во мне. Я хочу сказать, что я очень квалифицированный специалист, строитель. Я уверен, что я смогу ещё принести пользу обществу в этом качестве. А своих преступных ошибок я больше никогда не повторю. Я искренне раскаиваюсь в содеянное и прошу у всех прощения", - сказал Никитин.

Напомним, он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело рассматривает судья Петрозаводского городского суда Александром Мерковым.

Ранее представитель прокуратуры в ходе прений потребовал приговорить экс-чиновника к 5 годам колонии и штрафу 25 млн рублей, а также лишить Никитина права в течение семи лет занимать определенные должности в органах власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, которого суд уже отправил в колонию, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Общий размер полученной преступной группой взятки составил 12 млн рублей.

 

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Комментарии

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David
2019-02-20 10:26:28
Улицы мести очень пригодился бы.
Владимир
2019-02-20 10:22:04
ты уже принес "пользу" обществу. все что ты построил строитель это ОПГ
однозначно
2019-02-20 10:19:15
Никитин на зоне гораздо полезней для общества, нежели некоторые персонажи, которые годами отсиживались или до сих пор отсиживаются в сизо и нарочно тянут время в ожидании приговора. Повышают самообразование и изучают иностранные языки в персональных одноместных камерах. Да и день за два не повредит.
xxxxxxx
2019-02-20 09:56:29
Судя по всему , на зоне его качества пригодятся ещё больше , работы ему хватит , только взяток уже никто ему не даст .
Гость
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