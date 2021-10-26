Спальный мешок и смартфон стали добычей рецидивистов в Петрозаводске

Две кражи раскрыли полицейские Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

В первом случае продавец магазина в центре карельской столицы отлучился из пустого торгового зала, оставив на стойке телефон стоимостью 70 тысяч рублей. Когда вернулся — телефона на месте не было.

Полицейские установили, что кражу совершил ранее судимый 26-летний житель Карелии. К тому времени он успел продать телефон и уехать из столицы республики — разыскали его в Сегеже. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

В конце сентября в полицию поступило заявление от работников магазина спортивных товаров. В ходе инвентаризации выяснилось, что из торгового зала пропал спальный мешок стоимостью без малого 4 тысячи рублей. С помощью камеры наблюдения выяснилось, что к краже причастен ранее судимый 42-летний мужчина, который в настоящее время арестован. Похищенный мешок он также успел продать.