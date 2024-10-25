«Спасали всем миром»: стало известно состояние мальчика из Костомукши, который прошел лечение в Китае

Мише предстоит долгий путь лечения и реабилитации.

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Руководитель Благотворительного фонда имени Арины Тубис Юлия Филиппова посетила подопечного Мишу Клементьева, мальчика из Костомукши, который прошел лечение от рака в Китае.

«Встреча с Мишей и его мамой стала очень значима для нас! Миша, жизнерадостный и общительный, с улыбкой делился своими впечатлениями от лечения в Китае, а его мама нежна и тепла всегда поддерживала его. Миша также показал свои самодельные комиксы, полные ярких приключений и эмоций, которые он пережил», — сообщили авторы поста.

Совсем недавно на лечение Миши общими усилиями благотворительных фондов и неравнодушных людей собирали средства на лечение мальчика в Китае.

«Мы безмерно благодарны семье Миши за эти мгновения и за теплые слова поддержки всем, кто был рядом в этот непростой период. У Миши впереди долгий путь лечения и реабилитации, но они знают, что мы всегда рядом, и наш край никогда не оставит их в беде. Вместе мы справимся со всеми трудностями!», — сказала Юлия Филиппова.

Напомним, что в Китае ребенку сделали терапию CAR-T-клетками. Это инновационный метод, при котором собственные лейкоциты пациента генетически программируются на уничтожение раковых клеток. Ранее Миша перенес пересадку костного мозга, прошел множество процедур. В общей сложности на лечение ушло около восьми миллионов рублей, собранных благотворительными фондами.

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