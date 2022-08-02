Спасатель в Карелии, собирая грибы, наткнулся на немецкие мины

В МЧС республики рассказали о находке на севере Карелии снарядов времен войны.
Страшную находку сотрудник Лоухского инспекторского участка центра ГИМС обнаружил случайно. В лесу в собственный выходной он собирал грибы и 53 километре дороги Лоухи — Кестеньга и наткнулся на ящик с тремя 80-мм немецкими минами.
Мужчина оперативно передал информацию в дежурную часть полиции Лоухского района.
Оперативная группа из Петрозаводска прибыла к месту находки 10 августа. Сотрудники отдела разминирования Карельской республиканской поисково-спасательной службы разминировали взрывоопасные предметы.
В МЧС напомнили: несмотря на то, что снаряды времен Великой Отечественной войны уже много лет пролежали в земле, некоторые из них до сих пор могут взорваться от малейшего прикосновения.
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