Спасатели Карелии достали из озера пьяного мужчину, специально заплывшего далеко от берега

Молодой человек сознательно рисковал жизнью, устроив ночной заплыв в озере Логмозеро Прионежского района.

Спасатели предотвратили трагедию на озере Логмозеро, которая могла произойти в конце июня. По сообщению Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, 26 июня около 3 ночи в акватории озера в селе Заозерье Прионежского района нетрезвый молодой человек, сознательно рискую жизнью, уплыл далеко от берега.

«Мужчина был обнаружен, вытащен из воды в катер спасателей, транспортирован на берег, где его передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении Госкомитета.

Ранее сообщалось, соцработник спасла тонувшего молодого человека.