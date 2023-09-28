Спасатели Карелии проверили воду в Онежском озере после попадания в Лососинку нефтепродуктов

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Карельские спасатели помогли специалистам Роспотребнадзора и прокуратуры собрать пробы воды после информации о масляных пятнах в Лососинке.

Как сообщили в паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, накануне спасатели оказали содействие природоохранной прокуратуре и Росприроднадзору в заборе проб воды в Онежском озере.

Пробы воды, взятые в устье реки, где Лососинка впадает в Онежское озеро, были отправлены на экспертизу.

«Информирую, что в дальнейшем будет проводиться проверка образцов и приняты соответствующие меры. Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и Минприроды Карелии держат ситуацию на контроле», — сообщил председатель Госкомитета Олег Поляков.

Напомним, ранее появилась информация о потоках нефтепродуктов, стекающих по Лососинке в Онежское озеро. На место выехали специалисты, власти Карелии заявили, что масляные пятна, обнаруженные в реке, не угрожают здоровью жителей Петрозаводска.