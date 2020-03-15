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Спасатели Карелии вытащили щенков, провалившихся в люк на заброшенном заводе

Новости. Происшествия
13:46, 16 Марта 2020
фото: pixabay.com
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Щенки провалились в открытый люк на территории бывшего завода в Петрозаводске.

В минувшие выходные помощь специалистов из Карельской республиканской поисково-спасательной службы понадобилась щенкам. Сообщение о том, что животные провалились в люк на территории бывшего завода "Авангард", поступило на пульт к оперативным дежурным вечером в субботу. Бдительная женщина обнаружила беспомощных щенков.

"За 20 минут вместе с прибытием на место, специалистам из петрозаводского отряда удалось достать щенков из-под земли. После спасения из вынужденного заточения животные были переданы обнаружившей их женщине", - сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Ранее спасатели вытащили собаку, провалившуюся под лед на Ладожском озере

 

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