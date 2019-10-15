Спасатели на вертолетах ищут в Приэльбрусье пропавшего туриста из Карелии

Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии стали искать в горах жителя Петрозаводска, пропавшего больше недели назад, с помощью трех вертолетов.

"Во вторник в Эльбрусском районе спасатели с участием двух вертолетов - Ми-8 МЧС России и коммерческого вертолета фирмы "Heliaction" - проводят работы по поиску туриста из города Петрозаводск 1959 года рождения", - рассказали РИА Новости в региональном ГУ МЧС.

По имеющимся данным, мужчина приехал в Приэльбрусье в составе тургруппы, но его недосчитались, когда автобус с туристами отъезжал обратно.

"С 6 октября он не выходил связь, в предыдущие дни спасатели проводили пешие поиски туриста, но они не увенчались успехом", - добавили в МЧС.

Ранее Karelia.news сообщали, что петрозаводчанин Юрий Тхоренко отдыхал в Железноводске. В Приэльбрусье он отправился посмотреть горы, полюбоваться пейзажами и, возможно, совершить небольшое восхождение. Опыт походов в горы у него был, никто не волновался по поводу этого путешествия.

Тревогу забили на пятый день. Однодневная экскурсия, на которую рассчитывал карельский путешественник, затянулась по неизвестным причинам. Сотовый телефон не отвечает. В журнале регистрации альпинистов его фамилии нет, что может означать одиночное восхождение, а не в составе зарегистрированной группы.