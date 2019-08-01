Пропавших в Карелии на Белом море байдарочников нашли живыми и здоровыми

В настоящее время десять туристов из Санкт-Петербурга эвакуируют на вертолете до Сумпосада.

Как сообщает ТАСС, петербургские туристы, путешествующие на байдарках по Белому морю, обнаружены. Глава администрации Беломорского района Алексей Уханов рассказал агентству, что группу на вертолете везут в Сумский Посад, где туристы оставили свой личный автотранспорт.

Заместитель начальника Главного управления МЧС по Республике Карелия Андрей Хилиманюк подтвердил ТАСС эту информацию. "Да, нашлась. Вертолет их забирает на Кондострове и до Сумпосада сейчас доставят. По имеющейся информации, все живы, все здоровы, не было информации, что кому-то медицинская помощь нужна", - сказал собеседник агентства.

По сообщению МЧС Карелии, поисково-спасательные работы по поиску туристической группы в Беломорском районе завершены сегодня в 20.00. Туристы доставлены вертолетом МЧС России в н.п. Сумский Посад.

Напомним, туристы из Санкт-Петербурга не выходили на связь с 24 июля. Последний раз их видели в районе острова Бережной Борщевец. По маршруту они должны двигаться до острова Кондостров, где их должен был встретить местный житель и привезти на материк 29 июля.

Группа туристов в МЧС не зарегистрировалась, о ее продвижении группы никто ничего не знал. Родственники байдарочников обратились за помощью 31 июля. На поиски путешественников сегодня вышли сотрудники оперативной группы ГУМЧС, местной пожарно-спасательной бригады, ГИМС, волонтеры, вылетел вертолет МИ-8.