Спасатели на вертолете пришли на помощь рыбакам на оторвавшейся льдине в Онежском озере

Льдина с рыбаками откололась на Онежском озере, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

В четверг, 19 января, в 16.30 оперативному дежурному Карельской поисково-спасательной службы поступил вызов о том, что двое рыбаков терпят бедствие.

Во время рыбалки на Онежском озере откололась льдина вместе с ними. На место происшествия была направлена дежурная группа Петрозаводского поисково-спасательного отряда, а также спасатели Вологодской и Ленинградской областей. Применить суда на воздушной подушке было невозможно: из-за сильного ветра и низких температур обледенели двигатели плавсредств, поэтому задействовали авиацию из Санкт-Петербурга.

Рыбаки были подняты на борт вертолета 20 января в 00.10. Пострадавших нет.