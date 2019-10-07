Спасатели нашли на Ладоге перевернувшийся в Карелии катамаран с пассажирами

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На Ладоге успешно завершились поиски катамарана, перевернувшегося в Карелии с пятью пассажирами на борту.
"В результате 5-суточного поиска катамарана на просторах Ладоги, катамаран найден, - сообщается в паблике Ладожский поисково-спасательный отряд. - Особая благодарность сотрудникам ГИМС Лахденпохья, спасателям ЛПСО, СП Воронов Форпост и всем-всем судовладельцам Карелии и Приозерского района, которые приняли участие в поисково-спасательных работах".
Напомним, в Лахденпохском районе в акватории Ладожского озера перевернулся парусный катамаран. На ботру находились 5 человек, детей среди них не было. Всех доставили на берег.
Катамаран же продолжил дрейф. Позже были организованы поиски судна.
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