Перевернувшийся в Карелии катамаран ищут на Ладоге

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В катамаране, который перевернулся с пятью пассажирами 1 октября, остались личные вещи.
Напомним, в Лахденпохском районе в акватории Ладожского озера перевернулся парусный катамаран. На ботру находились 5 человек, детей среди них не было. Всех доставили на берег.
Катамаран же продолжил дрейф.
В паблике "Ладожский поисково-спасательный отряд" сообщили о поиске судна.
"2 октября в районе 11.00 перевернутый катамаран видели в районе о. Кильпола, спасатели вышли на воду, но сильное волнение и ветер не позволили дойти 2 км до него", – написали в паблике.
Ориентир – белый шверт (выдвижной плавник) длинной 2 метра между баллонами и лодочный мотор винтом вверх.
Внутри катамарана остались все личные вещи и имущество экипажа.
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