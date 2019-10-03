Перевернувшийся в Карелии катамаран ищут на Ладоге

В катамаране, который перевернулся с пятью пассажирами 1 октября, остались личные вещи.

Напомним, в Лахденпохском районе в акватории Ладожского озера перевернулся парусный катамаран. На ботру находились 5 человек, детей среди них не было. Всех доставили на берег.

Катамаран же продолжил дрейф.

В паблике "Ладожский поисково-спасательный отряд" сообщили о поиске судна.

"2 октября в районе 11.00 перевернутый катамаран видели в районе о. Кильпола, спасатели вышли на воду, но сильное волнение и ветер не позволили дойти 2 км до него", – написали в паблике.

Ориентир – белый шверт (выдвижной плавник) длинной 2 метра между баллонами и лодочный мотор винтом вверх.

Внутри катамарана остались все личные вещи и имущество экипажа.