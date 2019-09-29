Спасатели нашли тела утонувших в Карелии рыбаков

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Проводится проверка по факту гибели трех мужчин в Кемском районе, сообщили в Следкоме Карелии.
Ранее сообщалось, что 27 сентября на озере Вермас утонули трое рыбаков, одному удалось выжить.
По версии следствия, четверо мужчин на моторной лодке, без спасательных жилетов в ходе рыбалки вышли в озеро. Во время нахождения в акватории озера лодка перевернулась, и люди оказались в воде.
В результате одному из мужчин удалось выплыть и сообщить о происшествии. Остальные трое мужчин утонули, их тела обнаружены.
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