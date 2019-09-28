Трое рыбаков утонули на озере в Карелии

В Кемском районе утонули трое рыбаков.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувшую пятницу, 27 сентября, вечером в Кемском районе на озере Вермас, недалеко от поселка Кривой порог четверо мужчин ушли на рыбалку.

Произошло ЧП, трое рыбаков утонули, одному удалось выжить.

В Карельской поисково-спаательной службе сообщили, что на месте происшествия работает следственная группа, обстоятельства трагедии выясняются.