Спасатели помогли двоим жителям Петрозаводска, оказавшимся в ловушке в собственном доме

В МЧС сообщили о помощи, оказанной жителям Петрозаводска 6 ноября.

Двоих человек, оказавшихся в опасной ситуации в собственных квартирах, спасли пожарные 6 ноября в Петрозаводске. Об этом «Столице на Онего» рассказали в МЧС Карелии.

Первый случай произошел в доме по улице Пограничная, 50. В 13.37 поступил звонок от женщины — инвалида, которая просила помощи. Пожарные приехали к ней и подняли женщину на кровать.

Второй случай оказался серьезнее. Спасателям в 18.46 вечера сообщили, что на улице Горького в доме № 26 невозможно попасть в закрытую квартиру. С помощью автолестницы пожарные поднялись наверх. Оказалось, хозяину жилья стало плохо. Спасатели транспортировали его до машины скорой помощи.