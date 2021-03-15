Спасатели потушили вспыхнувший экскаватор в Карелии (ФОТО)

В Костомукше пожарные боролись с возгоранием экскаватора.

ЧП произошло днем 15 марта. Об этом сообщает паблик "2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК".

"Пожарные Костомукшского пожарно-спасательного гарнизона, пожарные ДПК "КРО ООО ВДПО по охране АО Карельский окатыш" (12 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара экскаватора", - говорится в сообщении спасателей.

В результате пожара экскаватор получил повреждения.

Ранее сообщалось, как экскаватор, который мошенник продал петрозаводчанину, потерялся в пути из Приморья в Карелию.