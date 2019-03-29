Спасатели тушили пожар в шиномонтаже Петрозаводска

Пожар произошел на улице Попова 28 марта, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 21.39 на ул. Попова, 5 произошел пожар в помещении шиномонтажа. В результате повреждена стена на площади 1 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.