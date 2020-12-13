Спасатели в Карелии сутки ищут пропавших на аэролодке рыбаков

В Медвежьегорском районе двое мужчин вышли на аэролодке на рыбалку и не вернулись, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 13 декабря, на пульт пожарно-спасательной службы медвежьегорского района поступило сообщение от полиции о том, что на озере Вилозеро двое мужчина на аэролодке выехали на рыбалку и не берег не вернулись.

По сообщению МЧС, на месте вызова работают спасатели Медвежьегорского района, на озере уже образовался тонкий лед, но еще есть и открытая вода.

Поисковые работы проводились в течение дня, но результата не дали.

Дальнейшие поиски будут проводиться с применением судна на воздушной подушке, сообщили в МЧС.