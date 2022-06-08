Спасатели вернули на материк последователя Кон-Тики, дрейфовавшего в сторону Карелии

Мужчина вышел в залив на надувной кровати, но не рассчитал силу ветра.
Житель Ленинградской области решил на надувной кровати позагорать в заливе Лехмалахти на Ладожском озере, на границе Ленобласти и Карелии. Однако, когда мужчина вышел в залив, ветер решил изменить его планы и погнал по воде в сторону Карелии.
Об этом сообщили в паблике Ладожского поисково-спасательного отряда.
Спасатели, патрулируя акваторию залива, обнаружили последователя Кон-Тики. Мужчину благополучно вернули на материк.
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