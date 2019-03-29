Спасатели вывели человека из горящего дома в Карелии

Пожар произошел в четверг в селе Ведлозеро, сообщили в МЧС Карелии.

Накануне, 28 марта, в 17.30 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в с. Ведлозеро на ул. Ведлозерской. В 17.48 пожар ликвидирован.

Поврежден диван на площади 2 кв м.

В результате спасен один человек без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.