Спасатели вывели человека из горящего дома в Карелии

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Пожар произошел в четверг в селе Ведлозеро, сообщили в МЧС Карелии.
Накануне, 28 марта, в 17.30 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в с. Ведлозеро на ул. Ведлозерской. В 17.48 пожар ликвидирован.
Поврежден диван на площади 2 кв м.
В результате спасен один человек без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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