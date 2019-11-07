Спасатели запретили жителям района в Карелии выходить на лед

Выезд на лед водоемов любой самоходной техники на территории Муезерского района запрещен, сообщили в МВД Карелии.

"Выезд на лед водоёмов любой самоходной техники на территории Муезерского муниципального района запрещен! Ежегодно в зимний период на водоемах происходят несчастные случаи, связанные с провалами транспортных средств под лед, и как следствие – гибель людей и утрата имущества", – сообщается на сайте МЧС Карелии.

Выход людей на лед запрещен до появления устойчивого ледового покрова толщиной не менее 10 см.



Сотрудники Муезерского участка ГИМС рекомендуют жителям и гостям района соблюдать все меры безопасности при выходе на лед и провести беседы со своими детьми.

Если вы все-таки стали заложником сложившихся обстоятельств или свидетелем трагедии на водоеме, по возможности немедленно сообщите об этом в Единую службу спасения по телефону "01" или с мобильного – "101", "102", "103", "104" или "112".

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