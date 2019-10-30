Трое рыбаков утонули в Карелии

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Мужчины отправились на рыбалку и числились пропавшими без вести с 28 октября, сообщили в Следкоме Карелии.
В среду, 29 октября, в ходе поисковых мероприятий в районе полуострова Сиговец в акватории озера Выгозеро обнаружены тела 45-, 46- и 49-летнего жителей Сегежи. Рядом обнаружена затопленная лодка марки "Сарепта"саре, выполненная из сплава дюралюминия, с подвесным мотором марки Tohatsu.
По версии следствия, мужчины утонули в результате несчастного случая при плохих погодных условиях, сопровождавшихся сильным ветром и большой волной на воде.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, в Онежском озере в Медвежьегорском районе продолжаются поиски двух пропавших рыбаков.
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