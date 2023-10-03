«Спасибо за ваш труд, терпение и мудрость!» - глава Карелии поздравил педагогов

Артур Парфенчиков с теплыми словами обратился к педагогам в День учителя.

Глава Карелии записал видеопоздравление и опубликовал его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Самые теплые пожелания и искренние слова благодарности сегодня Вам, уважаемые педагоги!» — написал Артур Парфенчиков в своем профиле.



Руководитель региона поблагодарил представителей благородной профессии за труд, терпение и мудрость.

«От всей души желаю вам добра и веры. С праздником!» — добавил глава республики.