«Спасибо за ваш труд, терпение и мудрость!» - глава Карелии поздравил педагогов

Артур Парфенчиков с теплыми словами обратился к педагогам в День учителя.
Глава Карелии записал видеопоздравление и опубликовал его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Самые теплые пожелания и искренние слова благодарности сегодня Вам, уважаемые педагоги!» — написал Артур Парфенчиков в своем профиле.
Руководитель региона поблагодарил представителей благородной профессии за труд, терпение и мудрость.
«От всей души желаю вам добра и веры. С праздником!» — добавил глава республики.
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