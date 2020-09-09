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Спектакль Театра кукол Карелии покажут на международном фестивале

Новости. Культура
08:30, 10 Сентября 2020
фото: © Юлия Утышева
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Спектакль Театра кукол "О рыбаке и рыбке" едет на фестиваль "Петрушка Великий" в Екатеринбург, сообщили в Минкультуры Карелии.

Юбилейный Х Международный фестиваль театров кукол "Петрушка Великий" пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября. Это один из самых крупных форумов кукольников: в его афише собираются лучшие постановки, а в жюри – ведущие театральные критики страны. Фестиваль проводится с 2002 года, и Театр кукол Карелии участвует в нем регулярно.

 

Постановка "О рыбаке и рыбке" Яны Туминой идеально подходит под тему фестиваля: визуальный спектакль с глубоким философским подтекстом по вечной сказке А.С. Пушкина для семейного просмотра имеет авторский подзаголовок "притча о семейной жизни для взрослых, очень взрослых и детей".

В рамках фестиваля будут показаны спектакли "Гоголь-СПб" Александра Янушкевича, "Ноктюрн для влюбленных" Евгения Ибрагимова, "Калоши счастья" Алексея Смирнова, "Егоркина былина" Руслана Кудашова, "Сад наслаждений" Евгения Корняга, "Хармс" и "Мама и я" Екатерины Ложкиной-Белевич и многие другие. 

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