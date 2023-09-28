Спешка и небрежность водителя легковушки привели к дорожной аварии на оживленном проспекте Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

На оживленной магистрали Петрозаводска столкнулись два легковых автомобиля.

Момент столкновения легковых автомобилей в Петрозаводске попал в объектив камеры видеонаблюдения «Ситилинк».

Видео опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

ДТП произошло 3 октября, примерно в 08.34, на перекрёстке Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель.

Судя по видео, водитель автомобиля поворачивал с Комсомольского проспекта налево и не убедился в безопасности движения. Опасный маневр водителя привел к тому, что его авто столкнулось с легковушкой, двигавшейся во встречном направлении.

Информация о пострадавших в дорожной аварии уточняется.