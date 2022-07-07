Спешка привела к аварии на одном из центральных перекрестков Петрозаводска (ВИДЕО)

Два автомобиля не поделили дорогу на пересечении Ленина и Куйбышева.

Авария с участием двух автомобилей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске попала на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк». Видео появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Произошло ДТП вечером 10 июля, в 21.50. Два автомобиля столкнулись прямо посреди перекрестка. Насколько можно судить по видео, возможно, один из участников ДТП пытался проехать перекресток уже после включения запрещающего сигнала.

Автомобили врезались друг в друга по касательной. Судя по всему, пострадавших не было. Машины получили механические повреждения. Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, участники аварии не обращались за помощью в ГИБДД.

Ранее в Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии с тремя пострадавшими на выезде из Петрозаводска.