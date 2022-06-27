В Республиканском наркологическом диспансере рассказали о трагедиях, когда человек злоупотребляет алкоголем.

Многие люди, не считающие, что их проблема алкоголь, не наблюдаются у нарколога. Ходят к терапевту, например, с гипертонической болезнью и возмущаются, что не могут ее вылечить.

«Если бы терапевт поинтересовался у пациента, выпивает ли он и сколько выпивает, то с гипертонической болезнью справились бы быстрее. И смертей можно было многих избежать. Например, человек сидит дома за столом и — умирает. Внезапная коронарная смерть. Но если специалисты начали выяснять, то увидели бы, что причиной развития этого состояния стал алкоголизм. Человек по-простому перепил. То же самое с онкологией. Человек выпивает, идет постоянное повреждение слизистой желудка, появляются язвы, которые повышают риск развития рака желудка. Исход может быть довольно печальным», — рассказал заведующий оргметодотделом Республиканского наркологического диспансера Сергей Мокуров.

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