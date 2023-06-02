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Специалист назвал лучшие напитки для повышения потенции

Новости. Общество
00:10, 03 Июня 2023
фото: © posudachimodache.ru

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Названы простые напитки, полезные для повышения потенции.

Кофе, свекольный сок и некоторые другие напитки улучшают кровоток в организме и усиливают эрекцию у мужчин, считают уролог Эми Перлман и диетологи Лорен Манакер и Кэтрин Гомес. Их мнение приводит Лента.ру со ссылкой на издание Eat This, Not That.

Уролог Эми Перлман рассказала, что оксид азота является основным биологически активным веществом, участвующим в механизме возникновения эрекции. Нейротрансмиттер начинает высвобождаться в момент сексуального возбуждения и обеспечивает приток крови к половым органам. По мнению Перлман, некоторые напитки могут ускорить этот процесс, способствуя повышению потенции.

Лучшим напитком для потенции уролог назвала обычную воду. По ее словам, обезвоживание может быть причиной проблем с возникновением и поддержанием эрекции.

Перлман также посоветовала пить смузи из фруктов и овощей, богатых витаминами C и Е. «Витамин С можно найти в апельсинах и клубнике, а витамин Е содержится в растительных маслах, орехах, семенах, а также в манго и авокадо», — рассказала уролог.

Кроме того, диетолог Лорен Манакер причислила к полезным для мужчин напиткам арбузный сок. По ее словам, в нем содержится цитруллин, который улучшает приток крови ко многим органам, в том числе к пенису. Также специалист рекомендовала пить несладкий кофе. Она считает, что напиток снижает вероятность развития эректильной дисфункции.

Диетолог Кэтрин Гомес добавила, что употребление свекольного сока является еще одним хорошим способом повысить потенцию. Наиболее вредными для мужского здоровья напитками специалист назвала энергетики, газированные и алкогольные напитки.

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