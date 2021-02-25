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Специалист рассказала, какие фрукты и ягоды следует покупать в магазинах

Новости. Общество
21:30, 25 Февраля 2021
фото: Страница Alina’s Food Diary в Instagram
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Эксперт объяснила, на что следует обратить внимание тем, кто пришел в магазин за фруктами и ягодами.

В России еще не начался сезон созревания фруктов и ягод, поэтому в марте внимание стоит обратить на тропические фрукты: манго, ананасы, виноград, цитрусовые, личи, папайю, кокосы, киви, а также в магазинах можно покупать свежие ягоды - малину, клубнику, голубику, рассказала РИА Новости специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Елена Павлова.

"В марте сезон созревания свежих фруктов в нашем регионе еще не наступил, поэтому пока стоит обратить внимание на тропические фрукты", - сказала Павлова.

Как отметила специалист, при выборе манго главное обратить внимание на его спелость: при нажатии мякоть должна продавливаться. Если этого не происходит, фрукт еще не дозрел.

"После приема употребления манго в течение двух часов не рекомендуется пить молоко и алкоголь, так как эти продукты не совместимы", - предупредила специалист.

В целом при покупке тропических фруктов Павлова советует обращать внимание на отсутствие повреждений на фруктах. В марте часто в магазинах активно продается сладкий виноград без косточек из ЮАР и Чили. По ее словам, качество винограда можно проверить, встряхнув ветвь перед покупкой - ягоды не должны осыпаться.

При покупке ягод нужно обратить внимание на цвет: он должен быть свойственным ягоде. Например, у малины – ярко-розовая окраска, у голубики – фиолетовая.

"Если вы хотите приобрести замороженные ягоды, то лучше выбирать отечественные: они и дешевле, и вкуснее", - советует Павлова.

Арбузы и дыни специалист тоже рекомендует дождаться отечественные.

"Арбузы и дыни сейчас только импортные, их можно купить практически в любом сетевом магазине, однако они уступают по сладости нашим, сезонным, поэтому если вы хотите насладиться самыми сочными и сладкими арбузами и дынями, то повремените с покупкой до августа", - посоветовала специалист.

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