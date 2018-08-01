Специалисты дали рекомендации по выбору арбузов и дынь

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В связи с началом сезона продаж бахчевых культур Роспотребнадзор посоветовал придерживаться нескольких правил при выборе арбузов и дынь.
Продажа бахчевых вдоль дорог и в необорудованных для торговли местах запрещена. В подобных местах реализуются арбузы и дыни, не прошедшие санитарную экспертизу, кроме того, арбузы могут впитывать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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