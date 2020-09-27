Специалисты мэрии не нашли нарушений при ремонте тротуара в центре Петрозаводск

В администрации Петрозаводска отреагировали на критику горожан из-за ремонта тротуаров на улице Энгельса.

Напомним, в минувшие выходные петрозаводчане раскритиковали качество ремонтных работ на улице Герцена.

"Очень хочется, чтобы комиссия, которая будет брать пробы асфальта на тротуарах и принимать работы в центре города, взяла в качестве доказательства и это фото. Энгельса, 11, 26-е сентября. Действительно, зачем заморачиваться и снимать старый асфальт, когда можно просто положить новый сверху?" - пишет Андрей Раев, выложив на своей странице в "ВКонтакте" фото ремонта тротуара в центре города.

Как сообщили в администрации города, в соответствии с контрактом ООО "Кондопожское ДРСУ" отремонтировало участок тротуара по улице Фридриха Энгельса от проспекта Ленина до дома №11.

"В зависимости от состояния покрытия и основания производится его разборка или фрезеровка, после чего осуществляется подгрунтовка и устраивается новое полотно. Перед укладкой нового асфальтобетонного покрытия на тротуаре на улице Фридриха Энгельса старое было демонтировано. Все необходимые технологические операции на объекте были соблюдены. Оплата будет произведена после оценки качества выполненных работ", - пояснил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

В мэрии напомнили, всего в 2020 году ООО "Кондопожское ДРСУ" ремонтирует 15 дорог и 15 тротуаров, на 52 тыс. кв. метров дорожного полотна устранят деформации и повреждения.

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