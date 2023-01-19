Специалисты мэрии Петрозаводска нашли больше сотни скользких дворов

Сотрудники мэрии Петрозаводска выявили более сотни нарушений в содержании дворов.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 238 многоэтажек и нашли 134 нарушения.



Около сотни касаются гололеда и плохой уборки снега во дворах. В нескольких местах не почищены кровли.



В адрес управляющих организаций направлены уведомления. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет по жилищному надзору для административного воздействия, сообщили в мэрии.



Горожанам напомнили, куда можно жаловаться на плохую уборку дворов. Это круглосуточный номер телефона ЕДДС 051; управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства - 8 (814-2) 70-61-21, а также в личные сообщения в группе Госкомитета республики по жилищному надзору.