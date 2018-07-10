Специалисты мэрии Петрозаводска очистили от рекламы еще одну улицу

При поддержке УМВД России по Петрозаводску произведен демонтаж незаконных рекламных конструкций.

На этот раз сотрудники мэрии и полиции работали на улице Онежской флотилии.

Администрация Петрозаводского городского округа вновь напоминает всем, кто занимается размещением наружной рекламы, что на основании пункта 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения органа местного самоуправления не допускается и подлежит демонтажу.

Собственникам рекламных конструкций предлагается в добровольном порядке демонтировать несанкционированную рекламу, в противном случае это сделает мэрия, а расходы будут взысканы в судебном порядке.

Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе размещенных на фасадах зданий, ведутся постоянно и будут продолжены.