Специалисты объяснили, почему россияне толстеют

Около 40% взрослого трудоспособного населения (19–60 лет) России страдает от лишнего веса, вызванного избыточным питанием.

Об этом сообщил глава Росстата Александр Суринов.

"Установлена приверженность населения России к потреблению мяса, зависящая от места проживания и доходов и, наоборот, явный недостаток потребления рыбы", — приводит слова Суринова "Российская газета".

Он обратил внимание на то, что большинство детей и взрослых чаще раза в неделю потребляли вареные колбасы и сосиски, которые не считаются здоровым питанием.

Также специалисты выявили явный недостаток потребления россиянами овощей и фруктов. Это характерно для всех доходных групп в разной степени, отмечают "Известия".

При этом у половины населения конфеты и пирожные входят в ежедневный рацион питания.