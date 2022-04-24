Специалисты обнаружили 100 нарушений при уборке дворов Петрозаводска

Всего МКУ «Служба заказчика» проверило содержание 365 многоквартирных домов.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, за минувшую неделю специалисты МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 365 многоквартирных домов, выявив 100 нарушений. Большая часть из них -70 — касалась уборки мусора и смета. Остальные нарушения были связаны с содержанием систем водо- и электроснабжения, канализации, фасадов и других элементов инфраструктуры.

В адрес управляющих организаций были направлены уведомления об устранении нарушений. Организациям, не исправившим нарушения, в дальнейшем грозит административная ответственность.

Сообщить о замеченных нарушениях горожане могут в ЕДДС Петрозаводска по круглосуточному телефону 051, в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.