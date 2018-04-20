Специалисты ТГК-1 приняли участие в командно-штабных учениях по ликвидации последствий ЧС

С 17 по 19 апреля сотрудники ТГК-1 приняли участие в командно-штабных учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе природных пожаров и весеннего половодья.

Помимо специалистов компании в тренировке были задействованы представители Главного управления МЧС по республике Карелия, органов власти, а также других структур и ведомств, входящих в единую государственную систему предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Пристальное внимание на учениях энергетики уделили мерам по пропуску паводковых вод, обеспечению надёжной и безаварийной работы гидротехнических объектов.

– Были отработаны алгоритм межведомственного взаимодействия при чрезвычайных ситуациях, механизм обмена оперативной информацией с органами управления РСЧС по республике Карелия. В рамках учения мы приняли участие в работе оперативного штаба и проведении смотра готовности сил и средств с демонстрацией техники на территории аэропорта "Пески", – отмечает главный инженер филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин.