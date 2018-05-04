Специалисты раскрыли новые факты о сексе

Американские ученые в области сексологии раскрыли неожиданные факты о сексе.

Как пишет РЕН, исследование было проведено специалистами из Университета штата Юта.

Согласно результатам исследования (данные были собраны более чем у 30 тысяч человек между 1989 и 2016 годами), в течение последних нескольких лет современные женщины начали вести себя более раскованно, увеличилось число их вступлений в случайные половые связи. Так, число представительниц прекрасного пола, у которых было более 15 партнеров, возросло с 3 до 7%.

Мужчины же, наоборот, занимаются любовью с меньшим количеством партнеров, чем в предыдущие годы.

Также специалисты пришли к мнению, что те люди, которые вели беспорядочную половую жизнь, более образованны и политически прогрессивны тех, кто живет с парой. Тем не менее они менее счастливы.