Специалисты убрали неровности на дороге в Лахденпохском районе Карелии

фото: © Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору

Нарушения, выявленные в ходе проверки содержания региональных автодорог в Лахденпохском районе, устранены, заявили в Госкомитете по дорожному строительству.

При проведении планового осмотра дорог «Подъезд к поселку Тиурула» и «Тиурула – Хапалахти» в Лахденпохском районе специалисты комитета по дорожному строительству выявили ряд нарушений требований к надлежащему содержанию автомобильных дорог в летний период.

Специалистами обнаружили нарушения профиля дороги: просадки и колею, а также отсутствие ровности покрытия.

Неровности были настолько велики, что проехать по ним было невозможно: только в объезд.

Кроме этого, в акте проверки отмечено, что техническое состояние моста на автодороге «Тиурула – Хапалахти» не обеспечивает его безопасную эксплуатацию в связи с нарушением целостности конструкции деревянных ограждений и износом досок верхнего настила.

По результатам мероприятий дорожного надзора компании ООО «Автодороги-Питкяранта», ответственной за содержание дорог на территории Лахденпохского района в надлежащем состоянии, Госкомитет выдал предписание о необходимости устранения выявленных нарушений.

В информации, которая поступила в надзорное ведомство от руководства организации, сообщается, что требования Госкомитета выполнены в установленные сроки.