Специалисты управления благоустройства проверили состояние дорожек и лестниц в Петрозаводске

Во время очередного рейда обследованы дорожки и лестницы в парках и скверах Петрозаводска, сообщили в мэрии.

Сотрудники Администрации Петрозаводска контролируют качество работ по содержанию пешеходной инфраструктуры в зеленых зонах города.

Во время рейда оценено качество уборки и противогололедной обработки.

"Также постоянно контролируется состояние городских пожарных водоемов и пожарных пирсов на берегу Онежского озера и подъездных путей к ним", – сообщила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.