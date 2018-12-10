11:35, 10 Декабря 2018
Специалисты управления благоустройства проверили состояние дорожек и лестниц в Петрозаводске
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Во время очередного рейда обследованы дорожки и лестницы в парках и скверах Петрозаводска, сообщили в мэрии.
Сотрудники Администрации Петрозаводска контролируют качество работ по содержанию пешеходной инфраструктуры в зеленых зонах города.
Во время рейда оценено качество уборки и противогололедной обработки.
"Также постоянно контролируется состояние городских пожарных водоемов и пожарных пирсов на берегу Онежского озера и подъездных путей к ним", – сообщила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
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