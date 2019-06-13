Специальная программа "КЭШБЭК" от "Баренц Групп"

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Теперь, при покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке у вас есть выбор возвратных привилегий.
Теперь, при покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке у Вас есть выбор возвратных привилегий:
- Год "без забот" в собственной квартире. Год коммунальных платежей за счет компании Баренц Групп.
- "Деньги на любые цели". Возврат 1 % от стоимости квартиры наличными, не более 30 000 рублей
- "Экономь на старте". Скидка на Отделку "Под ключ" от компании Баренц Групп – 30 000 рублей!
Выбирайте свой кэшбэк и осуществляйте свои мечты!
Подробности акции можно узнать в отделе продаж по адресу: г. Петрозаводск, пр. К.Маркса, д.1а. По телефону 331-331 или в наших социальных сетях: vk.com/barenzgroup и instagram.com/barentz_group.
Программа "КЭШБЭК" предоставляется при покупке квартиры в ЖК "Иволга" 5 этап. Адрес объекта: бульвар Интернационалистов, д.8. Застройщик ООО "ОСК" Проектная декларация размещена на Barenz.group.
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