Специальная программа "КЭШБЭК" от "Баренц Групп"

Теперь, при покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке у вас есть выбор возвратных привилегий.

Теперь, при покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке у Вас есть выбор возвратных привилегий:

Год "без забот" в собственной квартире. Год коммунальных платежей за счет компании Баренц Групп. "Деньги на любые цели". Возврат 1 % от стоимости квартиры наличными, не более 30 000 рублей "Экономь на старте". Скидка на Отделку "Под ключ" от компании Баренц Групп – 30 000 рублей!

Выбирайте свой кэшбэк и осуществляйте свои мечты!

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Программа "КЭШБЭК" предоставляется при покупке квартиры в ЖК "Иволга" 5 этап. Адрес объекта: бульвар Интернационалистов, д.8. Застройщик ООО "ОСК" Проектная декларация размещена на Barenz.group.

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