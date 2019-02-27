Спецслужбы предупредили горожан "о неудобствах" из-за учений в Петрозаводске

С 27 февраля по 1 марта в Петрозаводске будут проводиться антитеррористическое учения, сообщает УФСБ по Карелии.

"Его целью является отработка алгоритмов взаимодействия сил и средств, входящих в группировку оперативного штаба, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб предупредил жителей Петрозаводска о возможных временных неудобствах, связанных с решением задач учения, и реализацией в ходе его проведения усиленных мер безопасности.