Спецснегоход нарежет трассы для юных лыжников и ориентировщиков Петрозаводска

Спортивная школа № 2 Петрозаводска приобрела снегоход «Буран 4Т», укомплектованный приспособлениями для укладки лыжных трасс.

В спортшколе № 2 продолжает пополняться материально-техническая база. В муниципальное учреждение доставили снегоход «Буран 4Т», укомплектованный приспособлениями для укладки лыжных трасс — резаком и бороной. Его приобрели в рамках нацпроекта, сообщили в администрации города.

Новый снегоход позволит накатывать и нарезать трассы для лыжных гонок и спортивного ориентирования, что поможет в организации тренировочного процесса воспитанников школы.

Кроме того, в учреждение поступила очередная партия оборудования для отделения спортивного ориентирования: тренажер «ERCOLINA», лыжные крепления и легкоатлетические кроссовки. Ранее по нацпроекту были получены лыжероллеры, шиповки, компасы и чипы электронной отметки. Также в этом году материально-техническую базу пополнили лыжными палками, утюгом для смазки, планшетами и многим другим.

Ранее сообщалось, лыжи, коньки и лодки закупили для спортшколы в Приладожье Карелии.