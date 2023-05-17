Спикер горсовета Петрозаводска показала, как мечом Колесова бороться со «световыми окошками» (ФОТО)

В четверг, 25 мая, в парке «Лесной Ключ» в Петрозаводске прошла экологическая акция.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис рассказала в соцсети о результатах акции по высадке саженцев ели в парке «Лесной Ключ».

Со школьниками Ключевой, специалистами администрации, депутатами провели экологическую акцию в парке «Лесной Ключ». Высадили сотни саженцев маленьких елочек», - написала Дрейзис на свой странице.



По ее словам, большинство елей в парке достигло возраста сто лет. Деревья высыхают и падают, образуются «световые окошки», сообщила депутат.



«Как раз в них и происходит посадка молодых саженцев. С помощью специального инструмента - меча Колесова - трехлеток сажают, укрепляют мульчой для укрытия от вредителей и патогенов, затем обильно поливают водой. Такой процесс позволяет молодым деревьям набрать силу и прижиться», - заметила Дрейзис.



Подобные акции в Петрозаводске проводят регулярно. Недавно молодые саженцы появились в парке «Беличий остров».



«Рекреационные зоны - это «легкие» нашего Петрозаводска. Столица Карелии входит в Топ-10 «зеленых» городов России. Давайте вместе поддерживать это высокое и важное для здоровья жителей звание», - призвала спикер горсовета.















Напомним, в субботу, 27 мая, в районе Карелии, где выгорел лес, должны высадить 18 тысяч сосен.