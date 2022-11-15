Спикер горсовета Петрозаводска рассказала, почему не существует «часто болеющих детей»

Надежда Дрейзис объяснила, почему часто болеть в детском возрасте — нормально.

Спикер Петросовета, детский врач Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети затронула тему маленьких пациентов клиник, включаемых в группу «часто болеющие дети» (ЧБД).

Она привела мнение зарубежных исследователей, которые не выделяют такой группы. В России и странах СНГ в группу ЧБД добавляют детей, болеющих 4-5 раз в год, с вердиктом — «плохой иммунитет». Однако зарубежные коллеги, по словам Надежды Дрейзис, утверждают, что ребенок может болеть и по 12-14 раз в год и при этом речи о плохом иммунитете не идет.

«Давайте разбираться в чём тут фокус. Чтобы говорить о „плохом“ иммунитете (иммунодефиците) важно задать вопрос: не как часто ребёнок болеет, а как сильно. В задачи иммунитета не входит отсутствие простуд. Основная причина, почему дети так часто болеют — это незнание иммунитетом попавших в организм вирусов. В день мы подвергаемся встрече с огромным количеством инфекционных агентов», — объяснила спикер Петросовета.

По словам Дрейзис, ребенок будет болеть, пока иммунитет не научится распознавать большинство вирусов.

«Вывод: если ребёнок не долго держит даже высокую температуру, быстро становится активным или самочувствие беспокоит только родителей (кашель и сопли), не попадает в больницу, редко требуются антибиотики, то от такого ребёнка можно смело отстать и оставить в покое. С иммунитетом у него все в порядке! Даже если болеет он достаточно часто», — подвела итог Надежда Дрейзис.