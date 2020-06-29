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Элиссан Шандалович проголосовал по поправкам к Конституции России в родном Медвежьегорске

Новости. Общество
09:54, 30 Июня 2020
фото: © пресс-служба Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия
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В понедельник, 29 июня, после рабочего дня председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович приехал в родной Медвежьегорск, чтобы проголосовать по поправкам к Конституции, сообщили в пресс-службе парламента.

Спикер парламента отметил, что на участке для голосования в школе №2 соблюдены все необходимые меры санитарной безопасности. Участникам голосования измеряют температуру на входе, выдают маски, перчатки и одноразовые шариковые ручки. После процедуры голосования Элиссан Шандалович прокомментировал, почему необходимо участие в общероссийском голосовании, и призвал всех, кому небезразлична судьба страны, прийти на участки и выразить свою гражданскую позицию.

Напомним, поправки к Основному закону России широко обсуждались на разных площадках, в том числе и в Законодательном Собрании. 12 марта 2020 года на заседании Законодательного Собрания законопроект был поддержан абсолютным большинством депутатов.

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