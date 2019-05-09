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Новости. Общество
10:23, 09 Мая 2019
фото: Законодательное собрание Карелии

Спикер парламента Карелии и первые лица республики почтили память павших в День Победы

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Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, начались в Петрозаводске с церемонии возложения цветов к мемориальным комплексам, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Карелии.

Отдать дань памяти пришли ветераны, жители и гости города.

Поздравляя жителей республики с праздником, Элиссан Шандалович сказал:

"Это, поистине, святой праздник для каждой семьи в нашей стране. Прошло много лет с момента окончания Великой Отечественной войны, но память о ней вечна. Она живет в наших сердцах. В этой памяти – наша правда, наша сила, наше единство", - сказал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

"Сегодня хочется сказать слова благодарности всем ветеранам, фронтовикам, труженикам тыла и отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений. Их сила духа, мужество, героизм являются для нас примером. Мы гордимся освободителями, которые принесли мир в нашу страну. Мы гордимся теми людьми, которые после войны восстанавливал страну из руин, - добавил Председатель парламента и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и мирного неба над головой, - добавил он.

Участники церемонии почтили память павших в боях минутой молчания, возложили венки и цветы к мемориалу.

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